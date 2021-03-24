鞏俐1989年接演張藝謀的《菊豆》，我和幾位行家去內地探班，這時開始認識她。當時她和張藝謀已在熱戀中，我在拍攝現場再與老謀子見面，發現他對鞏俐十分深情，目光極少離開她。張藝謀和鞏俐1987年因合作《紅高粱》相戀，當時鞏俐父母知道女兒與有婦之夫在一起，氣得從濟南到北京痛罵女兒。

香港觀眾對鞏俐有較深印象，應該是她1993年與周星馳拍《唐伯虎點秋香》，事實上星仔最初想請王祖賢做這角色，但她沒有檔期，永盛公司老闆就提議用鞏俐。可惜鞏俐與該片格格不入，更無法接受在劇中裝瘋扮儍。多年後，有次在香港與她提及這部戲，鞏俐說：「我也有點後悔，為甚麼當時沒有去靠近那種表演方式。」

1993年鞏俐和張藝謀拍電影《活着》，我去天津探班，他們見到香港傳媒探班即熱情招待，在拍攝場地我想去洗手間，鞏俐帶我去到一間像茅房的地方，裏面有兩排沒遮沒掩的洞，鞏俐隨意就蹲在其中一個洞小便，她見我沒動靜就問我：「你不是說要上廁所嗎？還站住做甚麼？」我說：「門都沒有，怎樣可以啊！」她感到奇怪說：「我們每個人都是這樣啦！」她迅速解決完，見我完全沒動靜，她說：「我出去幫你把風，你一個人上完廁所就出來啦！」

恨拎康城影后

1994年《活着》入圍第47屆康城影展競賽部份，鞏俐去康城出席頒獎禮，我也去當地採訪，頒獎禮前夕，她告訴我1992年獲得威尼斯影后，如果再拿下康城影后，她會知足。電影在康城影展獲評委會大獎等三個獎，可惜鞏俐落選影后，不過她很喜歡法國文化，2010年離婚後，有一段長時間在法國定居，前年更嫁給法國「世界電子音樂之父」Jean Michel Jarre。當年鞏俐和張藝謀沒有修成正果，1995年兩人宣佈結束八年情，為何最終張藝謀沒有娶鞏俐呢？當時我聽到女方曾多次向男方詢問婚期，但男方解釋因與前妻所生的女兒太小，不想傷害女兒，無意再婚，鞏俐年復年等待，終於死心。

鞏俐是一位專業演員，她很討厭開工前沒有完整劇本，或拍攝期經常改動劇本，2014年她與郭富城、馮紹峰拍《西遊記之孫悟空三打白骨精》，我曾經去過無錫探班。有晚她和馮紹峰拍到約凌晨1時收工，她卸妝時突然覺得要加一個鏡頭，立即和導演鄭保瑞商量補拍，我見導演當時有些為難，因為馮紹峰已火速返回酒店，結果鞏俐親自打給馮紹峰，見鞏俐溫柔細語向對方講解一番後，就跟導演說：「他答應現在回廠，導演快準備。」我敢說若不是鞏俐軟硬兼施，換了別人，馮紹峰肯定回對方：「明天請早！」

撰文：白露眉

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