快時尚品牌H&M去年10月發表聲明，疑因當地工廠僱用新疆少數族裔「強迫勞動」生產，而宣佈終止與中國工廠合作，停止從新疆採購原料，事隔近半年，聲明近日突然在網上引起熱議，讓中國網友理智斷線，指H&M抹黑新疆，揚言要抵制品牌，代言人宋茜與黃軒也發聲明表示「和H&M已無合作」。

而繼H&M後，到Nike成為新的追擊目標，其內地代言人王一博今日（25日）發聲明割席，終止與Nike一切合作；另外多個外國品牌如Adidas、Zara、UNIQLO及Burberry等亦被翻舊賬，掀起全球品牌外交戰。

中國官媒《人民日報》隨即發起#我支持新疆棉花轉發活動，並以H&M品牌Logo的字體製做圖片，至今已獲超過640萬次轉發，明星們當然馬上展現「愛國情操」，多位紅星紛紛轉發表態，包括Gucci代言人鹿晗、Longchamp代言人王子文、Prada代言人蔡徐坤及Dior品牌大使趙麗穎等，相信若其代言的品牌被拖下水，為表愛國心他們也會火速割席。內地女星郁可唯更貼出自己穿着李寧牌的照片，大讚「帥呆了我大國貨，我大李寧！！！」非常懂得「擦鞋」。

歐陽娜娜去年代言休閒運動品牌Converse，也被網友列在抵制名單中，今天她在微博宣布自己成為網易辭典的代言人，不少網友在貼文下留言質問她為何還不和Converse解約，雖然娜娜已經跟上「愛國」腳步，轉發#我支持新疆棉花，但仍未刪除代言照，不知是認同拒用新疆「血棉花」，還是其團隊還沒意識到此風波。

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