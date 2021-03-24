《果燃台》強勢推出Video Talk，圍埋吹水的包括有時事、娛樂、健康、財經、體育，馬經，甚至寵物等不同主題，頻道選擇極之多元化，總有一款啱你口味。精選節目表會列出最近兩天Video Talk的開騷時間，讓觀眾預早揀定心水選擇。

請即mark實以下節目表，夾啱時間，到時到候就click入去睇餐飽啦！ https://bit.ly/2Zd0zOz

《果燃台》3月25日（四）Video Talk精選節目表：

搵食Food Talk｜西澳VS南澳 海鮮達人教路 在家劏龍蝦煮龍蝦菜

日期：3月25日（周四）

時間：7:30pm - 8:15pm

示範嘉賓：金東大老闆輝哥

內容：最近澳洲龍蝦市場受疫情影響，紛紛大劈價，一隻澳洲龍蝦比過往便宜近四成，由過去三、四百元一斤，變成二百元一斤就有交易，街市海鮮檔更賣到成行成市。

不過如何才揀到一隻優質的澳洲龍蝦？

龍蝦買回家後，可以怎樣處理？

傳說中的龍蝦放尿其實是乜東東？

怎樣可以簡單快捷烹調龍蝦，又能保留龍蝦鮮味？

今集《飲食男女》直播，就找來老字號海鮮酒家金東大老闆輝哥教路，為大家解開澳洲龍蝦之謎，更會教大家劏龍蝦及烹調方法，直播期間輝哥會即時解答關於龍蝦的問題，各位海鮮迷萬勿錯過。

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《果燃台》3 月26日（五）Video Talk精選節目表：

機鬥【Video Talk：屠龍秘密公開！《Monster Hunter Rise》】

日期：3 月 26 日（周五）

時間：7pm - 7:45pm

主持：穆林

嘉賓1：Zero（Game界YouTuber）

嘉賓2：Vincent（Gadget Guy編輯）

嘉賓3：Allen（機鬥網站編輯）

內容：等候多年的動作遊戲大作《Monster Hunter Rise》終於推出，市面再次掀起一片屠龍熱潮。 Capcom 首次將 Monster Hunter 系列新作在任天堂 Switch 主機上出現，而且更推出特別版主機及配件迎市。遊戲加入不同魔怪及龍外，還增加新夥伴犬型魔物「加爾克」，而在戰鬥中更會助玩家一臂之力。今集邀請 YouTuber Zero、Gadget Guy 編輯 Vincent 及機鬥網站編輯 Allen 公開今集屠龍秘密！

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