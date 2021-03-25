受武漢肺炎影響、延期一年舉行的東京奧運，早前落實將在今年7月23日至8月8日舉行，聖火傳遞今日起在3.11大地震受災區之一的福島縣J-VILLAGE體育館舉行起跑儀式，獲委任為大使的女星石原聰美與諧星Sandwichman等出席活動。石原在演講前除下口罩，並表示：「相隔一年，問過各位聖火跑手對於今日的心情，我認為對聖火傳遞有不同意見和想法是好事，這些判斷和決定都是沒錯的。但是我有一個想法，有目標就會變成生存的希望。不只是火炬手，亦都希望很多人正面地向着目標，提高生命力努力生存下去。」

多位著名藝人先後因檔期不合、以及因疫情問題感到不安等不同理由，先後辭任聖火跑手任務，辭退的演藝人包括女演員常盤貴子、廣末涼子、黑木瞳、男演員香川照之、窪田正孝、齋藤工、組合TOKIO、花樣滑冰選手宇野昌磨等。儘管星光「暗淡」了不少，但女演員菊池桃子、名主持人笑福亭鶴瓶、組合HKT48前成員指原莉乃、藤原紀香老公片岡愛之助等會如期開跑，香川更負責在起跑縣福島幫手傳聖火。

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