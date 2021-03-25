大陸知名演員張少華於本月23日在北京病逝，享年75歲，張少華從演30年，演出近百齣電視劇及電影，其演出作品包括香港人熟悉的電視劇《還珠格格2》、《康熙微服私訪記2》、《大宅門》及《鐵齒銅牙紀曉嵐2》等。擅長演慈祥老人及母親的角色，為觀眾喜愛。近年演出仍擔任重要角色，她最新近作品是2019年在電視劇《道娘》中飾演隆老夫人。張少華憑電視劇《秘密》，奪得2005年第11屆上海電視節 「白玉蘭獎」最佳女演員獎，她亦曾奪摩納哥國際電影節最佳女配角獎、國劇盛典終身成就獎等。

張少華家人發悼文表示，自2010年至今10年間，張少華深受慢性阻塞性肺疾病困擾，多次住院治療，仍抱病演出，感謝醫護照顧之餘，亦顯出她的拼搏精神，將成為家人榜樣。張少華一生簡樸，喪事從簡，感謝各界問候。其公司亦有發訃聞讚譽張少華，文中提及張少華在疫情期間不想為他人增添麻煩，家屬亦讓其安靜走完人生最後一程，故在今天辦理完喪事後才發訃聞公告。大陸媒體皆有報道張少華辭世，數十萬網民去到張少華的微博留言及讚好致敬。

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