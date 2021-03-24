追夢要有時間表，靠「齋talk」冒起的YouTuber伍仔，有1/4南印度人血統，18歲加入TVB做臨時演員，經過10年搵朝唔得晚的生活，終於決定放棄理想。10年又10年，38歲伍仔重回將軍澳舊地，望住TVBuddy緬懷過去：「嗰時好恨入TVB，𢯎人簽我，但佢哋會同你講：『電視台唔賺錢啦，唔好諗住喺度搵錢，你當嚟玩，我哋好歡迎你嚟玩。』後來我真係搵到穩定收入，就冇再喺度有太多幻想，我建議𡃁仔追夢，當入少林寺，但30歲打後就要諗出路。」

伍仔覺得初時做臨記幾好玩，「頭3年我一句對白都冇，180蚊拍10粒鐘，人哋畀錢睇明星，我就收錢睇明星，幾好！」要維持生計，伍仔兼做健身教練、冷氣機房管理員等，但當時女朋友想他有一份穩定工作，伍仔在機房祈禱後出現奇蹟，「女友幫我填form申請去TVB做劇務，人哋睇完我份履歷覺得我應該做幕前，畀我簽咗張特約演員合約。」伍仔第一套劇是陳小春主演的《鐵咀銀牙》，飾演陳夢吉的家丁阿一，「清裝要剃頭，冇人肯剃，但嗰時我乜都肯做。當年有場戲同陳小春做對手，監製讚我做得好得意幾好笑，當時有信心可以演喜劇。」自以為彈起，但機會不由自己掌握，最後又是等，開，工。

初代YouTuber收入微薄

近年傳統影視娛樂走下坡，電視台小生姐仔、電影紅星都要走入網絡世界。伍仔可算是香港初代YouTuber，2011年首度編演網片《大食女友十八禁》上載五天達100萬點擊，「其實我睇唔到，係你哋老闆（黎智英）睇到，我第一次接觸網片就係壹傳媒。之後有位導演去網台，想搵主持但又唔知拍乜，我話『唔難喎，啲人鍾意乜咪寫乜囉』，寫咗《大食女友》劇本，一出就爆。」憑着超高模仿力的搞笑演出，伍仔開始自製更多短片放上網，原來頭幾年只能賺人氣，實際收入不多，「以前YouTube冇分紅制，我哋做咗好多年義工，喺出面仍要接job，幫人寫歌寫劇本，仲有返TVB做特約。嗰時喺網絡叫紅過一陣，但返到TVB都係俾人寸，導演會話『個網絡小王子』，當時internet係渣啲，會專登擺你個位勁後，但為生活乜都要做。演員係要人畀機會，做YouTuber就可以自己話事，我喺TVB拍嘅最後一部劇就係黃子華嘅《My盛Lady》。」

伍仔相當勤力，連YouTuber「後輩」蘇施黃都誇讚他。近年他轉型不再扮鬼扮馬，靠「齋talk」搵食，一日出5條片，每條片講足10分鐘。他直認讀書少，但喜歡看書，尤其是心理學和佛學，題材來自每日新聞，「我以前係自閉，可以3日唔講嘢，2015年同笑波子贏咗個比賽，我哋話想做男主角，大會就畀機會我哋跟詹Sir（詹瑞文）上一堂，好得意，佢淨係教我哋講嘢。後來我拍咗條片，研究外賣App係咪咁好搵賺4、5萬蚊一個月，講吓講吓發現啲人原來鍾意聽我講嘢。」

被嘲怨婦、垃圾 一笑置之

網絡充斥好多haters，伍仔亦積落不少仇家，經常跟其他YouTuber爆粗互片。對於被嘲是「怨婦」，伍仔戚戚嘴角笑說：「一聽呢兩個字，就知係邊個fans啦，曾經有人係咁形容某啲人，佢哋都係執人口水尾。其實我唔介意，佢喺間紫色房仔話人百呎房仔，我咪喺百呎房仔話佢間紫色房仔囉，其實大家宣傳吓，我識佢，佢識我，但大家冇見過。即使話我垃圾都唔嬲，我修佛、睇佛學，所有說話都係人嘅心念反射出嚟，一個叻人，唔會睇住一個廢嘅人，然後話佢廢。共勉之。」

伍仔有感同行口水戰無傷大雅，最實際是有錢落袋，江湖傳聞，YouTuber年薪高達100萬，伍仔避重就輕帶笑說：「幾年前搵得唔少，當年有公司簽我做全職藝人，仲有Coffee同笑波子，嗰時我受幾份糧，做藝人、開channel，仲幫馬會拍節目。百萬年薪？目標係……（以前搵多啲？）咁現在多啲。」

欣賞蕭若元：燈神都係神

伍仔曾以數據分析，蕭若元每月最少賺100萬元，原來蕭生亦是伍仔的偶像，「我好欣賞蕭生，燈都係神，一係最叻，一係反差。蕭生係燈得嚟好有智慧，但香港而家都避談政治，口水鬧交冇事，大家做嘢都係希望有糧出，嬉笑怒罵，唔使用粗口乜佢，咪讚佢天才囉。」

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