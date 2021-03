陳展鵬和單文柔的掌上明珠「小豬比」昨日剛滿兩歲,父母為小朋友在屋企舉行小型生日會,放滿氣球做裝飾,還準備了一個像真度好高的豬形蛋糕給囡囡。小豬比扑蛋糕時興奮到紮紮跳,原來裏面放滿她喜歡的蛋糕仔和零食,陳敏之留言讚小豬比靚女,陳凱琳亦說:「Beautiful photos」。

另外,混血模特兒Jessica C.(JC) 自從與老公安志杰生了兩個小朋友後,便退出娛樂圈,專心相夫教子。近日一家四口由美國返港,目前正在酒店隔離。而前日(23號)是大女Tessa的5歲生日,JC和安志杰好窩心,為囡囡在酒店房間安排了一個驚喜生日派對,有氣球和好多份生日禮物,而酒店職員更穿着全套保護裝送上蛋糕,當弟弟唱完生日歌時,已急不及待搶住吹蠟燭,十分搞笑。而Tessa越大越靚女,手腳修長,遺傳了媽媽的模特兒基因,JC留言:「She put this outfit together. Growing up too fast.」網民就大讚Tessa:「又一個最美星二代誕生。」

