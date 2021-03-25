陳展鵬和單文柔的掌上明珠「小豬比」昨日剛滿兩歲，父母為小朋友在屋企舉行小型生日會，放滿氣球做裝飾，還準備了一個像真度好高的豬形蛋糕給囡囡。小豬比扑蛋糕時興奮到紮紮跳，原來裏面放滿她喜歡的蛋糕仔和零食，陳敏之留言讚小豬比靚女，陳凱琳亦說：「Beautiful photos」。

另外，混血模特兒Jessica C.（JC） 自從與老公安志杰生了兩個小朋友後，便退出娛樂圈，專心相夫教子。近日一家四口由美國返港，目前正在酒店隔離。而前日（23號）是大女Tessa的5歲生日，JC和安志杰好窩心，為囡囡在酒店房間安排了一個驚喜生日派對，有氣球和好多份生日禮物，而酒店職員更穿着全套保護裝送上蛋糕，當弟弟唱完生日歌時，已急不及待搶住吹蠟燭，十分搞笑。而Tessa越大越靚女，手腳修長，遺傳了媽媽的模特兒基因，JC留言：「She put this outfit together. Growing up too fast.」網民就大讚Tessa：「又一個最美星二代誕生。」

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