品牌H&M近日稱懷疑大陸工廠「強迫勞動」新疆少數族裔生產棉花，宣佈停止從新疆採購原料及終止與大陸工廠合作，搞到玻璃心碎足一地，為免表明愛國心，H&M大陸代言人宋茜與黃軒已發聲明表示「和H&M已無合作」。其實又點止得大陸人愛國，近年在大陸撈到風山水起嘅陳偉霆（的士陳）、彭于晏、楊穎（Angelababy），迅即衝出來同自己代言品牌割席，咁識擦鞋，迎合小粉紅心意！另外，跟adidas合作逾10年的陳奕迅亦出聲明表示與品牌「終止一切合作」。

終止與「被狙擊」品牌合作

正當一眾香港藝人如容祖兒、惠英紅、Janice Man等爭相在微博表態「支持新疆棉花」之際，在大陸被萬千少女稱為大陸國民老公嘅的士陳，除了表態支持新疆棉花外，今日更發聲明與BCI組織成員之一的Tommy Hilfiger終止一切合作，令到一眾「老婆」紛紛留言支持。

割席潮一浪接一浪，早前被大陸網民質問幾時同Converse割席的歐陽娜娜，早前跟張藝興、白敬亭出聲明表示與該品牌割席；早年曾以「涉嫌損害我國國家主權和領土完整」楊冪先跟Versace割席，之後又稱跟adidas終止合作，而陳奕迅、彭于晏、Angelababy、張鈞甯、迪麗熱巴、易烊千璽及王嘉爾等，亦與adidas終止一切合作。眾人的聲明中，就以Angelababy最為激動，表示堅決反對和抵制一切中傷和抹黑「我們國家」的言行，對adidas發表的言論及抵制新疆棉花的行為表示強烈譴責。

此外，小粉紅同時狙擊陳冠希品牌CLOT過往經常同Nike合作推出波鞋，由於Nike亦是「清算」的品牌之一，故有小粉紅在CLOT官方微博留言：「快點發聲明吧，終止與Nike的合作。」

有網民要藝人同品牌割席，但另一方面也有大陸網民睇唔過眼，對今次所謂的「獵巫行動」留言表示反感，紛紛在網上討論，「只知道狙明星，但是該買的還是買啊」、「網絡上抵制、逼明星解約，不轉（發）官媒就被罵，然後這些網絡抵制人員私下照樣買」，亦有人笑指當有一日戰亂時，眾人也是「穿着自己的AJ去逃亡」。

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