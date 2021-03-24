珠寶品牌Bvlgari近日與有「印花女王」之稱的希臘設計師Mary Katrantzou推出聯名系列，以Katrantzou著稱的艷麗、複雜印花圖案，重新詮釋Bvlgari的標誌Serpenti，賦予靈蛇新活力。Serpenti Metamorphosis手袋最叫人驚艷，靈蛇與蝴蝶蛻化聯繫起來，盤繞的蛇蛻變成一群飛舞的蝴蝶，立體刺繡需要工匠花費40多個小時製作。另一款Metamorphosis Handle手袋則從Bvlgari的珠寶DNA擷取靈感，將光滑柔軟的絎縫napa皮袋身，與蛇形金屬手柄融合一起，而且移除手柄並連接金色鏈帶，即變身斜揹袋款。Serpenti Metamorphosis minaudiere更是Serpenti的完美化身，蛇頭演繹成立體硬殼包，飾上黑白、粉紅色或彩色六角形琺瑯鱗片，造型栩栩如生。

Vivienne Westwood、Asics性加持

英國著名設計師Vivienne Westwood近日再度聯手運動品牌Asics，打造聯名鞋款GEL-Kayano 27 LTX系列，靈感源自Vivienne Westwood於1974年備受爭議的「SEX」系列 ，以繃帶及破洞T恤為聯乘鞋款作為啟發。鞋面以半透明啞光乳膠包裹，並飾有來自Vivienne Westwood典藏系列的乳膠長襪，配上個性化的拉鏈，營造出前衞橡膠緊身褲的外觀。鞋身分別印有Vivienne Westwood Orb Logo和Asics logo，並隱約透出Asics招牌Tiger Stripes線條。

更多精采時尚內容，盡在http://add.appledaily.com。