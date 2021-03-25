每年12月底、1月頭，都是派樂壇成績表的日子，好多時頒獎禮過後，網民都會因為不熟悉得獎歌或者得獎者，就會大叫「樂壇已死」。今年頒獎禮過後，填詞人小克、歌手吳林峰等一班樂壇有心人，以大約半個月完成新歌《樂壇已死》及MV。

日前樂壇已死大合唱團在ViuTV節目《Chill Club》現場大合唱，成功吸引吳雨霏（Kary）注意。 Kary在facebook轉發合唱演出，自言近3年因為要湊2個小朋友，已經與樂壇脫節，反觀自己，以前曾有相似諗法：「自問曾經真的有這個想法，大家是否還喜歡聽廣東歌呢？」她說聽完《樂壇已死》自覺慚愧，多謝後輩們仍然努力，為夢想付出。 Kary亦受到打動，表示會等好時機復出。

《樂壇已死》回應樂迷，又打動到Kary，不過未入圍下月行的「Chill Club推介榜年度推介20/21」年度十大歌曲。至於Chill Club年度歌手獎28日就結束投票，早前各獎項公佈過8強名單，近日反傳統公佈4-6位男、女、組合告急歌手，男歌手方面包括有鄭中基、許廷鏗、柳應廷（Jer）曾經告急，女歌手告急榜就有陳凱詠（Jace）、陳蕾及鄧麗欣，至於告急組合，分別有C AllStar、ERROR及per se。

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