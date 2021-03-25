有份演出韓國綜藝節目《我獨自生活》的35歲女星朴娜萊，前年撼贏「國民MC」劉在錫贏得《MBC演藝大賞》最高殊榮的大獎，主持實力備受肯定，深受觀眾喜愛，不過近日她在節目上的行為被批評是性騷擾，引起爭議。

將公仔擺出不雅動作

朴娜萊近日亮相網路節目《HEY NARAE》，當她介紹一個男性公仔時，將公仔擺出各種不雅動作，甚至將公仔的手放到胯下開了18禁玩笑，製作組將畫面打上格仔，又加上「本來軟軟的，越摸越硬」、「會變多長呢」等字幕，引起觀眾不滿，紛紛批評節目組及朴娜萊的行為屬性騷擾。

製作道急道歉

對於爆出性騷擾爭議，《HEY NARAE》方面將影片轉成非公開，並發文道歉：「我們會在參考各位的意見後，重新討論相關影片內容，對於未來製作的影片也會多加注意。關於製作組過度的演出以及角色設定演出人員造成困擾一事，也感到很愧疚。」但網民仍然唔收貨，留言要求《HEY NARAE》停播及朴娜萊退出《我獨自生活》。

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