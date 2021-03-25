韓國近期推出不少懸疑劇，當中呂珍九和申河均主演的JTBC新劇《怪物》，以及李瑞鎮孖李周映出演的OCN新劇《Times》，分別以兇殺案及扭曲時空為題材，香港劇迷可以透過「黃Viu煲劇平台」追看新劇。

望三度合作

劇集《怪物》以追尋人類多面性為主題，講述20年前的連環殺人案件重現萬陽，精英刑警韓洙元（呂珍九飾）和人稱瘋子警察的李東植（申河均飾），為了抓住「怪物」，在尋找真相和正義的道路上，粉碎法律和原則。劇中每個角色都有不為人知的秘密，人人疑似兇手，首兩集更因犯人向受害家庭送上十隻斷指的情節，被列為「19禁」。

首次演警察的呂珍九，自認與角色非常不相似：「韓洙元面對想要動搖自己的李東植時，仍然堅持尋根究底，如果是我本人的話，可能會覺得很麻煩而放棄！而且我平時很喜歡笑，但是這個角色只會嘲笑和冷笑，基本上沒有大笑或者感受人性溫暖的場面，所以覺得很新鮮。」提到和申河均相隔15年再合作，呂珍九坦言幸福，劇集尚未拍完便期望可三度合作：「因為我們飾演對立的角色，所以都是一些針鋒相對的對手戲，所以我想下次可以和他合作一部和諧一點的作品。」

觸發蝴蝶效應

而《Times》就講述2020年的徐正仁（李周映飾），意外以電話聯絡上2015年的李振宇（李瑞鎮飾），為了阻止總統父親徐基泰（金永哲飾）的死亡，徐正仁與李振宇進入時光隧道，卻觸發出一連串蝴蝶效應，例如在早前一集中，追求真相的記者李振宇，竟變成2020年總統候選人，背後隱藏的驚天大陰謀，令他們陷入危險之中。

近年在綜藝界大放異彩的李瑞鎮，事隔兩年以新作《Times》回歸，早前被問到開拍前進行了甚麼準備時，一向幽默的他表示：「髮型吧！因為這部劇穿梭於過去和現在，隨時空的改變，向大家呈現不同的樣子也是非常重要，所以想用髮型給觀眾展現時間的差異。」談到如果可以連接未來，他笑言最想知道股市方面的情報。

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