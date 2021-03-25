伍仲衡將於本周六、日在旺角麥花臣場館開騷，昨晚羅敏莊、黃翊、海俊傑在土瓜環一studio綵排練歌。今次是第4波疫情後，場館首個音樂會。為顧及衛生安全，大會特意製作了防疫包送給觀眾，亦跟足規定指引，包括場館消毒，所有表演者需接受檢測，每人一支私家咪及謝絕其他人進入後台等措施。

面對開騷伍仲衡興奮多於緊張，他笑言：「我成長係80年代，會帶畀觀眾集體回憶、減壓同正能量。」羅敏莊則爆伍仲衡這位音樂才子不用記譜，笑言︰「冇譜，離晒大譜」，又笑他染了一頭新髮型，變成偶像派歌手。羅敏莊重返無綫，主持親子及女性節目，她說：「係呀，我無啦啦返咗無綫，舊年10月已經同ViuTV約滿，而家簽咗約唔可以四圍走。」

黃翊及海俊傑合作跳唱串燒歌，會帶動台下觀眾興奮起舞，二人覺得疫情下實體演唱會甚少，今次可以上台演出十分開心。黃翊自知跳舞是弱項，要靠海俊傑，他們對80年代歌曲琅琅上口，不用刻意背歌詞，海俊傑笑說：「到時有電視睇，但應該睇唔切，到時錯咗都由佢啦。」最重要是現場氣氛。二人對大會防疫安排十分滿意，亦已進行檢測，等候演出。

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