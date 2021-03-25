呢個「愛國」要講出嚟，畫公仔要畫出腸年代，人民幣確是「沒想像中好賺」，香港藝人樂意跪地表忠，大陸藝人就要政治正確，近日大陸爆出「割席潮」，由玻璃心帶風向，抵制外國品牌，時尚品牌H&M近日宣佈終止與大陸工廠合作，亦停止從新疆採購原料，聲稱懷疑當地僱用新疆少數族裔「強迫勞動」生產，暗指當地產出「血棉花」，旋即觸動大陸網民神經，揚言要抵制，叫「H&M滾出中國」、又罵H&M在沒任何國家要求下「自己主動跳出來招惹事端」等。

中國就是吃這一套，代言人宋茜與黃軒已發聲明表示「和H&M已無合作」，黃軒工作室更發聲明「堅決反對以任何形式，企圖對國家及人權進行抹黑造謠的行為」，火速割席避免受抵制風波牽連，玻璃心網民仍到處「焫火頭」，展開所謂的「獵巫行動」，「清算」過往NIKE、adidas、UNIQLO及New Balance等品牌過往曾對新疆棉花發表拒用的言論。

NIKE代言人王一博為展現他的「愛國情操」，決定終止與NIKE品牌一切合作，而大陸官媒《人民日報》也發起轉發「我支持新疆棉花活動」行動，並以H&M品牌logo的字體製成圖案。二次創作得嚟，未知有冇涉及侵權！？

來自瑞典的H&M是全球第二大服飾零售商，日前因緬甸動亂、經濟受創而宣佈暫停向緬甸供應商落新訂單，近日品牌再發表聲明表示根據民間組織與媒體報道，對新疆當地「強迫勞動」及「宗教歧視」關注，強調 「嚴格禁止供應鏈中使用任何類型的強迫勞動」，宣佈停止從新疆獲取原料。

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