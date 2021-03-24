日本前AV女神上原亞衣自2016年退役後轉戰網紅界，努力經營YouTube頻道，訂閱fans已經超過60萬人。上原日前就找來日本著名成人影片公司SOD的製作人出鏡，傾談她的復出身價，結果對方開出天價薪酬，但前提是她跟以往一樣沒底線。

SOD的製作人表示，由於上原仍然知名度高企，如果復出擔任專屬女優，接拍12部AV和兩、三支VR，將會得到很可觀的收入。雖然短片並沒有透露實質數字，但上原就開心笑言薪酬足以購買非東京市中心的獨立房屋，又指開價令她心動。上原的短片推出後，惹來影迷熱烈討論，懷疑她正密謀復出，不過AV達人「一劍浣春秋」就認為上原只是為頻道製造話題，根本沒有打算復出。而事實上，本身已是小富婆的上原近期迷上炒虛擬貨幣，間中還在社交網站分享心得，所以並不需要賣肉求生。

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