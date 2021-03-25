現年35歲的前港姐冠軍劉倩婷（Sandy）與堪輿學家李丞責婚後育有4歲囡囡李阡辰，日前再添小公主，Sandy今日在社交網貼上一家四口、四手互牽的合照，留言：「囡囡阡辰的生日，願望終於達成了！即使疫情風風雨雨，妹妹仍然在風和日麗下誕生！高興的姐姐從早笑到晚，家中又多了一位二公主，受命當萬能的爸，福慧的媽。感恩機緣在疫情裡，上天送來的大欣喜。我們一家四口子同心多謝家人、親友鼓勵和支持。祝願報喜帶來大家身體健康，幸福美滿。冷漠疫情快離去，讓世界人情變得更暖。」見小公主頭髮濃密，閉上眼睛，但嘴角帶着微笑，姐姐用手搭住妹妹，溫馨有愛。

據悉二女是擇日開刀，約7磅重，而李丞責為二女改名李紳希，英文名則叫Felicia。他接受傳媒訪問透露二女似家姐，還表示太太剛經歷十月懷胎之勞苦，所以這一刻問，太太一定答「封肚」，他表示他們是「重女輕男」的人，所以再添女是上天恩賜，非常開心，可說如願以償。而Sandy在今年1月宣佈懷有8個月，當時問到BB性別，她亦說：「老公話佢心中有數，結果應該係佢想嘅，但其實仔女都好開心，總之有個伴給阡辰就滿足了。」

劉倩婷回覆《蘋果》時說：「家姐的願望有個妹妹，阡辰當然開心！」李丞責解釋改紳希的意思：「紳為士大夫，西方紳士之意。有巾幗不讓鬚眉之意，為社會作出貢獻，吃米憫農，喝水思源，珍惜感恩。『希』解希望未來努力成功，亦可解作紳士的希望，所謂窈窕淑女君子好逑。君子希望，淑女也。而Felicia意思係 Happy and Lucky。」

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