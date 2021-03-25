組合MIRROR日前宣佈將於5月6至8日在九展開成軍兩周年演唱會，演唱會暫定3場，門票於今日早上10時公開發售，不少fans今早已坐定定做好準備，全力撲飛。可是，在開賣不久，售票網站卻顯示系統長期繁忙，1小時內所有門票經已全部售罄，令大批fans失望而回。

柳應廷（Jer）和MIRROR的社交平台專頁今早在開賣前夕，分別出posts提醒大家記得準時10點去撳飛，JER還說：「大家搶飛加油！」今次除了快達票可以買飛外，MOOV的網上商店亦有3套限定套裝，分別是A$1420、B$920與及C$720三種套餐，當中包括一張演唱會飛、獨家限量 ONE & ALL Tote bag 和演唱會紀念卡1張。不過在10時04分，已經有fans在網上留言表示去到畀錢的時候，收到通知表示已經售罄。而快達票方面的情況亦不見樂觀，不少fans表示入不到網站，購票系統顯示繁忙，即使成功進入，去到畀錢的時候亦告失敗！

系統長期顯示繁忙

結果在短短的1小時，限定套裝已經售罄，而購票網在開售兩個多小時，系統仍然顯示相當繁忙，有fans到MIRROR的FB 留言表示不滿說：「Load到入去點揀都話無飛……揀1張都買唔到，但又畀你揀……好嘢！！！」「我真心想知有冇人入到網站買到飛？我根本入都入唔到！」、「既然都賣晒，購票系統仍然非常繁忙係咩事？」「主辦單位有冇人回應一下呀？好過份囉！成個鐘都入唔到去，入到去已經賣Q晒！」其後又有fans留言，網上已經出現黃牛飛，7/5周五晚的VIP相連位，叫價高達$8,000，但亦有人在拍賣網以雙倍價錢徵求門票！

《蘋果》今早曾向MIRROR的經理人花姐了解，會否考慮加場，但暫時未有回覆。後來在MIRROR的官方社交平台，正式宣佈演唱會飛已經售罄：「知道仲有好多希望支持MIRROR嘅朋友未買到飛，我哋正積極考慮加場，請密切留意MIRROR FB專頁公布最新消息！」

RubberBand原本由4月3至5日在紅館舉行演唱會《RubberBand Ciao 2021》，亦因反應熱烈，早前再度宣佈加開6日最後1場，同樣於今日早上10時公開售票，由於疫情關係，演唱會入座率只得5成，同樣是「一票難求」，有人歡喜有人愁，在RB專頁內，有歌迷反映，網上購票至付款步驟時，同樣出現門票已經售罄的訊息。其實由第一次開賣門票前，RB歌迷已自發在討論區開Po，呼籲歌迷就算買不到門票也不要幫襯黃牛。而歌迷發揮互助精神，在討論區以原價出售少量門票，務求有騷齊齊睇，十分友愛。

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