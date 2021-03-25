新疆人權被侵犯已成為國際關注的議題，今日由拒用新疆棉花引發的國際品牌、明星割席潮，更牽連甚廣！

事件風眼的H&M之外，與 H&M同屬「良好棉花發展協會」（Better Cotton Initiative，BCI）成員的200多個品牌，包括Adidas、Zara、Uniqlo、FILA、Calvin Klein及Burberry和New Balance等，陸續遭到中國網友狙擊。官媒《人民日報》點名的Burberry、Adidas、Nike和New Balance等，由於事件被列為是抺黑中國、 污名化中國，罪名重大，即時揭起一片明星割席品牌潮。其中，英國品牌Burberry日前才宣佈和騰訊的多人線上競技遊戲《王者榮耀》合作，為其人氣女英雄「瑤」設計新造型。 《王者榮耀》今日即在微博發文指出，「《王者榮耀》項目團隊現決定取消與Burberry合作的「瑤」“自然之靈“新skin及“森海之靈”星傳說skin計畫。我們將為持續提升廣大玩家的遊戲體驗而不斷努力。 」

而Burberry代言人周冬雨及宋威龍，今日下午亦相繼轉發人民日報 #我支持新疆棉花的愛國貼文，並宣佈終止和Burberry合作。兩人的經理人公司表示，因為Burberry品牌未明確公開表態及立場，决定终止所有合作。 周冬雨和Burberry代言關係非常深厚，由2017年出任大使，兩年後升格做全球代言人，更是品牌第一個亞洲女星代言。「國家利益高於一切，周冬雨女士堅決抵制以任何形式汙衊中傷或汙衊中傷中國的言論或行為」。

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