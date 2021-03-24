武漢肺炎疫情反覆，港府呼籲市民打疫苗，惟昨早港府宣佈暫停接種BioNTech復必泰疫苗，原因是部份批次藥瓶封蓋包裝有瑕疵。而殃及的藝人有孫慧雪、林芊妤（Coffee）及張堅庭，已打了第一針的孫慧雪，昨日回覆本報表示手臂現肌肉痛，同樣出現肌肉痛的Coffee，回應網民不打科興打復必泰的原因是「BNT係利用新科技，好似勁啲」。

香港政府引入的三種疫苗分別是中國的科興、德國的BioNTech復必泰及英國阿斯利康藥廠（AstraZeneca），截至昨晚8時為止，出現了累計九人涉注射科興後死亡個案，而注射復必泰後則有一人死亡。昨日港府突然煞停BioNTech復必泰疫苗，指批號為「210102」的疫苗藥瓶封蓋包裝涉事有瑕疵，調查期間為謹慎起見，暫停接種這批號的疫苗。孫慧雪昨早在社交網貼拿着前天才接種完復必泰疫苗的相片，並留言說：「我啱啱先打完，𠵱家話暫停。#210102」

家有老少甘願冒險打疫苗

就剛巧接種了涉有問題的「210102」批次疫苗，孫慧雪以短訊回覆《蘋果》：「因為屋企有老人家同小朋友，所以決定去打疫苗，𠵱家都冇辦法，惟有等消息！謝謝！」問到打完第一針有甚麼感覺？孫慧雪表示：「只係手臂肌肉痛，暫時冇其他特別反應。」

孫慧雪和有米老公羅天彥於2016年結婚，兩人育有3歲半兒子Riley，早前孫慧雪透露本身血壓和膽固醇數值偏低，心臟跳動異常，經檢查後發現患有先天性血管收縮，網民知道她打疫苗後，留言關心：「你又話自己有心臟病嘅，打唔打得疫苗㗎？」孫慧雪回覆：「我睇咗醫生，佢話我OK。」但亦有網民惡作劇留言：「永遠懷念你！」孫慧雪回覆：「一啲都唔好笑呀！」有網民亦指「其實應該睇定啲先，點解要咁急呢？有乜嘢事屋企人點算？」阿雪就解釋因為緊張屋企人，惟有自己去打疫苗。

林芊妤同樣於前日接種涉出事的復必泰疫苗，育有兩歲兒子翟德彥（伯伯）的她電話回覆《蘋果》時說：「都冇乜嘢事，係今日嗰個位肌肉有啲痛，但冇乜特別，其實都唔係太擔心嘅，睇吓點囉！」有網民留言問她為甚麼不打科興？她回覆：「好似BioNTech 9x%防預呀嘛，多過科興，同埋BioNTech係利用新科技，好似勁啲。」

張堅庭連環出帖撐復必泰

導演張堅庭曾力撐復必泰及身體力行接種，他今個月10日在fb發帖，指已打復必泰，留言︰「我奉勸大家打疫苗，我係好相信疫苗技術，閱讀資料睇唔少，淨紀錄片都睇咗幾條，Discovery Channel條片最詳細。」更指姑娘問他知否打甚麼針時，他三度回應︰「BioNTech！復必泰！最後：袁國勇教授嗰隻。」月中他更出帖諷刺眾離地高官指︰「讓高官先行打疫苗，如果佢哋安全，即疫苗安全。如果佢哋死咗，咁香港就安全。」引來大批小粉紅攻擊，最後他說因「太太責備」而刪帖。張太楊諾思是英皇老闆楊受成女兒，英皇旗下藝人要返內地搵食，難免造成尷尬。到12日張堅庭又再出帖，自爆打針後身體狀況︰「第一天黃昏針口有啲痛。當晚睡眠質素自覺良好。第二天痛感消失90%，喉嚨有輕微乾，兩小時後已經回復正常。第三天，完全沒有不適反應。」昨日復必泰突然被暫停接種，他再上載英國打疫苗後新增個案、入院個案及死亡個案明顯下降的圖片，留言︰「唔好聽人講，相信科學。」《蘋果》致電張堅庭，惟截稿前仍未回覆。