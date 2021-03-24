組合ERROR四位成員梁業（肥仔）、郭嘉駿（193）、何啟華（阿Dee）及吳保錡，主持的ViuTV另類選美節目《最後一屆口罩小姐選舉》前晚播出第二集，四位成員都已各自挑選五位參賽者組隊，選出20強，20強將再進行比賽選出8強進入決賽。疑似「籃球女神」方泳琳的94號前晚尾聲險出局，幸好最後冧掂阿Dee成功入圍。

保錡自揭負資產

94號參賽者跟96及97號是最後出場表演才藝，當時20個入圍名額已滿，只餘下阿Dee手上的一張換人牌，三人要贏取阿Dee歡心才能有機出線。94及96號不約而同表演魔術，97號則表演跳芭蕾舞，全無驚喜，最後三人要各自說服阿Dee揀自己入圍。報稱是藝人的94號表示因未演出過真人騷或者綜藝節目，想突破自己，阿Dee再追問：「我點解要揀你？」94號即答：「因為我真係好靚。」193和肥仔也直指她似方泳琳，最終阿Dee使出換人牌，換走原已入圍的26號肥妹仔讓94號入20強。

另一大熱被指貌似吳若希的27號參賽者，報稱是飛機工程師，ERROR各人好奇問為何有如此高薪厚職仍來參賽，她表明想做藝人，保錡即自揭黑歷史勸說：「如果有你飛機工程師同ViuTV藝人呢……想當年我玩《全民造星》玩到負資產，我啱啱先還完啲卡數，仲有嗰啲grant loan（專上學生資助計劃貸款）都未還晒。」最後27號成功加入保錡組。而88號出場時，保錡就力sell肥仔：「你（指88號）係肥仔鍾意嗰type，我知佢鍾意乜。」肥仔聞言稱亦知保錡喜好，他即自嘲：「全香港人都知。」

56號Bra Top跳繩

此外，56號及92號不約而同穿上運動bra top表演花式跳繩及呼拉圈，性感養眼，兩人同時加入阿Dee組。昨晚播出的一集ERROR帶眾人去露營，參賽者又要大玩校服誘惑，其中「孖四」44號在今晚一集提到病危母親忽然爆喊，成功搶鏡。