處長李百全近排被網民封為港台「生抽王」，先後多次抽起港台節目，由《鏗鏘集》團隊負責製作的《鏗鏘說》，原本由蘇玉華做主持，在一個毫無政治光譜的話題節目，最終疑蘇玉華被嫌「太黃」慘遭DQ，改由民建聯成員林琳取而代之，香港會否變成「賢人隱，亂臣貴」就不得而知，只知蘇玉華今日亦大方回應各大傳媒。

就《鏗鏘說》換主持一事，蘇玉華稱自己由始至終僅答應《鏗鏘說》做兩集主持，訪問嘉賓為杜琪峯和曹星如。「我感到萬分榮幸可以訪問這兩位，我十分敬重的人物，真的與君一席話，勝讀十年書」，她亦多謝《鏗鏘說》的製作團隊，讚揚他們非常優秀，同時感謝觀眾喜愛這個節目，希望大家明晚8點收看曹星如那一集。

《蘋果》亦向蘇玉華問及怎樣看港台近期連串抽起節目風波、覺得《鏗鏘說》這個節目的價值是甚麼、主持過《鏗鏘說》最難忘哪一集，蘇玉華不欲多談僅說：「我沒有補充。」

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