荷李活怪獸大戰電影系列《哥斯拉大戰金剛》（Godzilla vs. Kong）昨日在香港上映，日本男星小栗旬在片中飾演新角色芹澤蓮，是系列渡邊謙扮演角色芹澤豬四郎博士的兒子。今集哥斯拉與金剛以香港作戰場，小栗旬早前接受《蘋果》越洋視像訪問，問到心目中的香港是個怎樣的地方？他說：「香港是個很美麗的城市。」

留日準備拍新劇

小栗旬最初表示印象中沒有來過香港，當記者提起他曾為2008年電影版《流星花園：皇冠的秘密》（花樣男子）來港取景後，他才笑着補鑊：「啊！沒錯，當時去過，不好意思，當時是去過香港。」小栗旬解釋：「當年為電影來港取景只得兩至三天，而且拍攝過程十分緊密，所以令我差不多沒有去過的記憶，對不起！」其實，小栗旬主演的電影《反轉三國志》早前在日本上映，也曾在活動上表示十分希望來香港見粉絲。

對於首次接拍荷李活電影，小栗旬坦言在美國拍攝時，最不習慣是用英文溝通，又自言現階段會專心留在日本，為主演明年開播的NHK大河劇《鐮倉殿的13人》作好準備。在《哥斯拉大戰金剛》中，小栗旬因劇情做出反白眼表情，問到是否導演要求？他笑說：「這是我自己的idea。」武肺疫情影響日本人的生活，小栗旬自言多了時間留在家中，但沒有因此而改變自己的興趣，在家也會欣賞日本綜藝節目。

中環海濱變廢墟

《哥斯拉大戰金剛》今次打到香港，小栗旬負責操控機械哥斯拉，消滅哥斯拉與金剛對人類的威脅。在電影中，哥斯拉進入香港海域時先撞毀青馬大橋，隨後於維港大肆破壞，令金鐘至中環一帶慘成重災區，連政總都目測被踩到變柿餅。其後，金剛現身與哥斯拉進行大戰，逼真度令人譁然。而大戰過後，整個香港島幾乎夷平，中環的匯豐銀行總行更溶溶爛爛，似暗喻香港風光不再。