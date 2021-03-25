日本乒乓球手福原愛上月被當地傳媒踢爆她背着台籍乒乓球手丈夫江宏傑偷食日本型男，事情又有新進展，在今日出版的《女性SEVEN》報道，原來日前起程返回日本的福原愛媽媽，知道女兒爆出偷食事件，還遭到丈夫一家霸凌後，她為事件感到驚訝，認為自己沒有立場再留在女婿家受照顧，才決定回日本。

當日愛媽離開機場的時候，身體狀況看起來並不是太好，除了因腰痛必須以輪椅代步外，雙手更是不斷顫抖，甚至對記者的發問完全不予回應，報道指因為她真的甚麼都不知道，所有的訊息最後才知道，因為從小開始，福原愛一直接受媽媽的訓練，所以母女的關係就像教練和球員，雖然小時候福原愛遇到挫折，會哭着向媽媽撒嬌，但媽媽總是嚴格教導她，直到長大後，福原愛為免令媽媽擔心，甚少向她傾訴，所以福原愛的媽媽得知女兒婚變後，感到很驚訝。

另一方面，雖然與福原愛的婚姻瀕臨危機，不過江宏傑亦要收拾心情投入工作，《全明星運動會》的IG貼出江宏傑和成員開會的照片，戴上口罩的江宏傑看起來有點疲憊，在另一張相片中，見到他的左手無名指仍戴着戒指，藍隊領隊的錢薇娟日前接受台灣《蘋果新聞網》專訪，她表示江宏傑未有因婚變而影響工作：「其實沒有，真的沒有，而且都還滿順利在進行，我以為會有甚麼不一樣，結果我想太多了。」

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