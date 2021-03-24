疫症帶來的後續不斷呈現，在時裝界，設計師利用這個渠道作為後疫症時期的心理出口， Stella McCartney和Roger Vivier以前是巴黎時裝周的常客，如今雙雙為防疫安排而作出改變，同樣在網上發佈2021秋冬系列。他們各自都展現出對昔日各種享樂的懷念，Stella McCartney衝着倫敦派對文化而來，Roger Vivier則渴望舞台表演，重拾與觀眾互動的時刻。

Stella McCartney渴望玩樂

後疫症年代，環保成了政治最正確的課題，對於「環保」入血的綠色革命家Stella McCartney來說，這是品牌的DNA，一做就是20年。2021秋冬系列，以環保為大前提，講慾望（desire），憧憬疫症後人們重拾歡聚、玩樂的時光。

設計師的心情有如回到少年時與友人盛裝出席派對場合，不過後疫症的派對風格保守得多，但不失華麗浮誇元素。系列中有大量西裝外套和大褸，配襯反差強烈的戶外風褸、bomber jacket等，嚴肅與運動感融合在一起。至於派對感覺則來自閃片的貼身圖案裙、超大喇叭褲腳剪裁的印花jumpsuit，還有cut out皺褶裹身束腰的裙子和閃料貼身長靴。狗牙、格仔的圖案不時穿梭於褲子，用色亦豐富。當中有趣怪的剪裁，如以滑雪裝為靈感的泡泡褲，呼應着倫敦夜店文化的奇異裝束，整個系列充滿正能量和對消遣作樂的懷念之情。系列中77%的時裝和配飾均使用可持續發展的物料，包括外套和西裝使用的羊毛，無PVC的閃片和lurex閃光的材料、純素alter mat閃片等。

Roger Vivier及時行樂

就算世界如何混沌，Roger Vivier帶給人快樂的使命仍然不變。2021秋冬系列，品牌創意總監Gherardo Felloni帶來了一場舞台喜劇《Do We Show？》，找來五位女演員演活上世紀的銀幕影星和名伶，描述她們見時裝騷遲遲不開始，索性上台演出獨腳戲，但最終時裝騷開不成，罪魁禍首原來是疫情。劇情說出當今狀況，要我們接受現實。

系列設計是獻給表演者們，因此風格大膽，是展望未來的晚裝系列，如飾演瑪蓮德烈治（Marlene Dietrich）的演員穿上的Cover Buckle Platform Boot和Viv’Choc Bag，鑲有品牌標誌性的方釦，是新季的代表作。飾演Josephine Baker的演員以羽毛綴珍珠短靴為重點；飾演瑪麗蓮夢露（Marilyn Monroe）的就穿上金色通花涼鞋和綴滿飾珠刺繡的手挽袋，所有扮相都維肖維妙，從而帶出及時行樂，好好享受生活的主題。

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