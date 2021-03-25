林作和富三代鍾培生的「林鍾一戰」拳賽落實於9月18日在九龍灣Star Hall舉行，有指當日預計可安排1,800名觀眾入場觀戰，而票價由1,200元至3萬元。杜汶澤揶揄他們是「小丑打交」。2019年曾貼出WhatsApp群組截圖爆料楊明斥示威者「癲X咗」的港男梁裕恆（Flow），今日竟加入「林鍾一戰」話題，公然在facebook貼文向鍾培生挑機下戰書，他說：「鍾生等錢使，無問題。認真嘅，100萬零1蚊打贏我攞去。4月隨時打可以，唔帶頭套，問題係你敢唔敢，敢嘅傾埋啲細節，我隨時奉陪！留名等睇你走數！條友堅唔係扮儍。」網民都質疑Flow此舉有抽水之嫌。

網民等剝花生，Flow指這一挑機是「平民對權貴」，擁有46吋胸肌的他似乎有信心必勝：「只係我幫人教下仔，等佢唔好以為有小小錢喺香港就惡晒，喺香港有財有品嘅人比比皆是，對我嚟講佢就好似一個未出世嘅小朋友，唔講咁多，總之讓你單手單腳。」Flow懶理被指抽水，他今回覆《蘋果》時強調一定有錢找數：「今時今日嘅香港情況唔好講錢，大家生活已經好慘，因為佢講100萬，我就講100萬零1蚊，總之佢肯打，我一定可以係我朋友圈到籌到錢，總之我按晒所有嘢都會攞出100萬，再唔係我當場切腹。」

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