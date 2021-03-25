韓國男團CNBLUE的31歲成員鄭容和，近日正孖40歲「童顏美女」張娜拉合作KBS新劇《大發不動產》，是他前年退伍後回歸公仔箱的作品，令fans大呼期待，劇集講述一位不動產經紀人，將鬼神出沒或者人死後離開的房產進行驅魔，將其淨化的靈異奇幻故事。

新劇下月首播

《大發不動產》將於下月14日首播，劇組今日再公開了鄭容和的預告相谷劇，只見他身在泳池中，大晒健壯胸肌，另一張相就見他一臉凝重地坐在泳池邊，未知發生何事。據悉鄭容和相隔4年再拍劇，久違回到劇集拍攝現場的他都感到興奮及幸福，實際上很喜歡游泳和運動的鄭容和亦表示：「因為疫情已經很久沒有去泳池了，透過這次拍攝的機會來游泳也很開心。」

《波哥大》未定海外拍攝

此外，男神宋仲基亦正趕拍tvN新劇《Vincenzo》，他今日在IG上載了騎馬的花絮相及影片，獲fans大讚似白馬王子。而昨日有報道指宋仲基將於7月飛哥倫比亞重啟新片《波哥大》的拍攝工作，但片商Megabox Plus M之後表示：「海外拍攝行程還再討論，目前尚未確定。」

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！