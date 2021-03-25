容祖兒正在大陸與張栢芝、楊丞琳等女藝人拍攝真人騷節目《乘風破浪的姐姐2》，祖兒透露近日喉嚨不適，她隨即找中醫針灸治理，而治療的方法是直接在喉嚨頸項位置直接施針，祖兒更拍下照片放在IG與網民分享說：「又來到針灸的時候」。見到祖兒頸上插着5支針，其經理人霍汶希及好友蔡卓妍等都留言慰問，與祖兒一齊拍攝真人騷的張栢芝亦有問好：「你沒事吧﹗要好好保養你的聲音，你的聲音是天使般一般美麗，不要讓愛你的人擔心。」疑似再度懷孕的張栢芝，最近拍攝該節目表現失準，破音失聲，祖兒亦不敢怠慢，匆匆治理以免影響拍攝。有網民以簡體字在祖兒的IG留言，批評栢芝的歌藝說：「你的聲音很難聽，不要再唱歌了。」、「練好你的中文發音才去中國圈錢吧﹗同為香港人，祖兒發音比你强太多了，每次你唱歌發音聽得讓人難受。」

其實容祖兒上月在大陸工作時，才不慎被剪刀插傷虎口入院縫針，因為怕大家擔心而不敢張揚，直至康復才告知大家。一向愛惜身體的祖兒，不時會做保健治療，她亦曾在IG分享自己喜歡「刮痧」，她說：「鍾意刮痧，但係有冇人好似我咁刮到啲墨汁出嚟？」

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