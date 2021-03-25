向來深受時尚界喜愛的Barbie今年迎來60周年紀念，根據時尚雜誌《L’OFFICIEL》報道，Barbie玩具公司Mattel近日正計劃和Mission Control Media合作，打造Barbie服裝設計大賽。和一般真人騷無異，12位設計師將分成兩隊，每隊將由行內知名人士領導，獲勝的設計師除了將獲得獎金外，還有機會為Mattel Creations創作一系列的Barbie服裝，其他細節例如誰會參賽或當評審、節目將在哪個電視頻道或媒體平台上播放等則尚未公佈。

另一邊廂，以語音內容為主軸的全新社交平台Clubhouse推出短短日子，即全球爆紅，最近平台正式允許品牌以官方賬戶加入，英國品牌Ted Baker先下手為強進駐Clubhouse。Ted Baker安排了六場訪談節目，由在Clubhouse擁有37萬粉絲的Abraxas Higgins擔任主持，討論英國文化與時尚的交匯，傳播品牌文化。節目還會邀請嘉賓，演員兼作家Greta Bellamacina和藝術家歌手Kojey Radical已確定參與，相信之後將會有更多國際品牌陸續登陸Clubhouse。

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