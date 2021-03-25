TVB處境劇《愛‧回家》演Bonnie的林凱恩（Iris），眾所周知是小小超李澤楷女友郭嘉文的好姊妹，出身小康之家，哥哥林祥晉是室內設計師，可是昨晚在facebook一個名為「香港討債公社」討論區，有人發出「尋人啟事」，指身為「設計公司老闆及裝修判頭」的林祥晉，原本負責北角和沙田兩個私人屋苑寓所的裝修工程，自從3月19日後，林祥晉一度失去蹤影，有指該兩個單位的業主，恐寓所裝修爛尾，日前聲稱已報警處理。

另一方面，有指林祥晉拖欠裝修工人薪金，該名網民指自己日前曾經出過「尋人啟事」，而出post不足1小時，林祥晉主動聯絡對方要求刪post，但之後又再失聯。該網民在討論區中，指名道姓叫林凱恩幫手聯絡哥哥。《蘋果》今日就此事以短訊聯絡林凱恩，但林凱恩卻已讀不回。

《蘋果》今日到被指爛尾的北角單位門外視察，見堆滿不少雜物及手推車，而大門似已翻新過，旁邊則貼有裝修告示。從告示見到工程日期是由去年12月3日至今年4月3日，為期4個月，即工程必需要在4月3日當天或之前完成。

雖然在討論區出post的網民指該單位裝修爛尾，但記者今日在現場仍聽到室內傳出疑似裝修的聲音，未知是否林祥晉叫裝修工人繼續開工，還是該單位的業主已另聘其他裝修公司執手尾。

林凱恩和哥哥林祥晉感情一直要好，她早前主持大台節目《安樂窩》亦經常搵哥哥做嘉賓，實行肥水不留別人田。節目中，林祥晉介紹多個室內設計工程，兩兄妹做節目的合照和短片更放在林祥晉的室內設計公司facebook專頁。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！