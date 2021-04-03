韓國男星李秉憲胞妹、韓國小姐出身的43歲女星李智安（前名：李恩熙），2012年跟圈外人結婚，不過於2016年離婚，離婚後她展開獨居生活，去年底她曾上節目表示因為受武漢肺炎的影響，為了供車及供樓而用盡存款，有時更要靠義賣來幫補生計。不過李智安日前於IG公開一輯於度假村的新相，因為奢華的生活而引起網民熱議。

釜山度假引熱議

李智安日前於IG公開一輯穿上浴袍、在酒店房內拍攝的照片，透露正在釜山旅行，住在海雲臺望海的度假村內，留言透露需要一場治癒的旅行，又大讚天氣很好，感到非常開心。由於李智安去年形容自己生活拮据，不過仍能去度假村旅行，因而引起網民熱議。

被嘲臉長考慮整容

另外，李智安去年曾於節目中提及哥哥李秉憲，當時李智安透露：「因為哥哥，曾考慮過整容。哥哥經常說我長得像史泰龍（Sylvester Stallone）和尼古拉斯基治（Nicolas Cage），又嘲笑我臉長，因為年幼的心靈受到傷害，曾幾次去查詢整容。」李智安另外又曾於節目中表示：「小時候哥哥長得不好看，現在長得挺帥的。」其實李智安曾任童星模特兒，比李秉憲更早入行。

忙拍戲晒新自拍

而李秉憲近日忙於拍攝新電影《勝負》，日前他有於IG晒新自拍更新近況。

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