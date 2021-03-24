孫慧雪、林芊妤及張堅庭接種復必泰疫苗外，有不少藝人自爆已盡「公民責任」，接種另一款中國製科興疫苗，當中包括關之琳及林青霞等，張瑪莉則暗示不會打科興及復必泰，寧等待全球通行的「世界通疫苗」。

關之琳盡責自拍打針片

58歲的關之琳三天前於Ig上載打針片段，更於片段中加上不少「心心」效果，令打針變成一件美事，她又hashtag指︰「科興疫苗 #為己為人#公民責任」，網友留言戥佢痛︰「要拮咁深！」

林青霞心情愉快冇不適

66歲林青霞於今個月15日凌晨在微博留言，自爆打了科興︰「星期三打了第一針科興疫苗感覺很好，沒甚麼反應，心情愉快。」網民讚她很大膽，亦有網民寸她︰「疫苗副作用頗大，就是愛炫耀。」

譚詠麟接種翌日照跑步

年屆70的譚詠麟3月6日於微博貼手臂針口膠布相，宣佈已打科興︰「昨天打了疫針感覺良好，今早按捺不住跑了，但記住不要隨便跟學，體質因人而異。」

肥媽自稱似被牙籤篤

67歲的肥媽本月中在YouTube頻道節目中，分享打疫苗經過：「過程好快，仲快過打流感針，真係好似牙籤咁篤一篤。阿仔幫我預約打針嘅，我係第一批打。」

黃夏蕙打完擔心想轉軚

88歲的黃夏蕙今個月初看醫生時，被游說打科興，她接種科興第一針後，就連環發生長者接種後死亡的新聞，她曾向親友查問是否要再打復必泰，陳真光醫生昨日則表示巿面的疫苗接種只能打同一種。

【暫不接種】

張瑪莉等世衞指定疫苗

68歲張瑪莉昨日在fb預告自己將來亦會打疫苗，但應不會是科興或復必泰︰「我在等世界衞生組織指定的『世界通疫苗』才接種。」

劉丹長期欠休息唔打住

77歲的劉丹指曾想過打疫苗，他強調打針前後要有充足休息，但他要開工沒時間，亦要問家庭醫生，但他說自己現在是長期缺乏休息。

Bob靜待研究報告定奪

41歲林盛斌（Bob）因為做過「通波仔」手術，故心大心細︰「唔知方唔方便打，仲要睇吓有乜嘢副作用。」他說會待專業人士做好研究，公告巿民才作決定。