ViuTV真人騷《最後一屆口罩小姐選舉》節目，經選拔後誕生20強。繼一眾參賽者分成4組跟住ERROR的肥仔（梁業）、阿Dee（何啟華）、193（郭嘉駿）及保錡去露營兼探靈後，今晚一集就進行淘汰賽。為了保住隊員，肥仔隊的阿姨更同保錡隊的黑妹大打出手。

今晚播出的一集，以肥仔隊與保錡隊比賽為主，兩組人分別要進行兩輪比賽，由於勝出的一組可豁免被foul一次，而輸的一組則要淘汰兩人，故兩組參賽者都表現得非常落力。在第一輪遊戲中，每組需要派兩名隊員比賽，一個做表情讓另一個去估正確答案，因雙方在3個回合後打成平手，故要進行加時賽。由於加時賽只有一個牌寫着答案，故肥仔隊的阿姨與保錡隊的黑妹要鬥快估中然後搶答案牌，不過兩人卻在同一時間估「半夜見到保錡冇化妝」，於是兩人就互搶放在凳上的答案牌，而看似較為大力的黑妹，最後更一手攬住答案牌，搞到阿姨要企起身肉搏黑妹，非常狼死，嚇到肥仔即時走上前分開兩人。

而經過嘉賓陳嘉倩的評審後，最後判先攞起牌的阿姨獲勝。雖然肥仔隊獲勝，但阿姨原來在兩人埋身肉搏時，被黑妹抓損手，而黑妹知道後即向阿姨道歉，而阿姨就唔介意地話：「比賽係咁㗎啦。」

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