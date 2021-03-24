影視娛樂近年走下坡，電視台小生姐仔、電影紅星都要走入網絡世界。伍仔可算是香港初代的YouTuber，仍在無綫做特約時邊做YouTuber，2011年首度編演網片《大食女友十八禁》上載五天達100萬點擊，當時返到無綫開工，被導演寸「個網絡小王子」又何妨，近年轉型不再扮鬼扮馬，靠「齋talk」搵食，又掂喎。

撰文：嵐山

攝影：仇志德

有四分一南印度人血統的伍仔，18歲加入無綫做臨時演員，但經過十年搵朝唔得晚的生活，終於決心放棄理想。十年又十年，38歲的伍仔重回舊地，望住TVB Buddy緬懷過去：「嗰時好恨入TVB，𢱑人簽我，但佢哋會同你講『電視台唔賺錢啦，唔好諗住喺度搵錢，你當嚟玩，我哋好歡迎你嚟玩』後來我真係搵到穩定收入，就冇再喺度有太多幻想，我建議𡃁仔追夢，當入少林寺，但30歲打後就要諗出路」。

伍仔覺得初初做臨記幾好玩，「頭三年我一句對白都冇，180蚊拍10粒鐘，人哋畀錢睇明星，我就收錢睇明星！」

首演網片爆紅

要維持生計，伍仔兼做健身教練、冷氣機房管理員等，但當時女朋友想他有一份穩定工作，伍仔在機房祈禱後出現奇蹟，「女友幫我填form申請去TVB做劇務，人哋睇完我份履歷覺得我應該做幕前，畀我簽咗張特約演員合約。」伍仔第一套劇是陳小春主演的《鐵咀銀牙》，飾演陳夢吉的家丁阿一，當時監製讚他做得好得意幾好笑，自以為彈起，但最後又是等、開、工。

2011年首度編演網片《大食女友十八禁》，上載五天達100萬點擊，伍仔說：「其實我睇唔到，係你哋老闆（黎智英）睇到，我第一次接觸網片就係壹傳媒。之後有位導演去網台，想搵主持但又唔知拍乜，我話『唔難喎，啲人鍾意乜咪寫乜囉』，寫咗《大食女友》劇本，一出就爆。」憑着超高模仿力的搞笑演出，伍仔開始自製更多短片放上網，但實際收入不多，「以前YouTube冇分紅制，我哋做咗好多年義工，喺出面仍要接job，幫人寫歌寫劇本，仲有返TVB做特約。嗰時喺網絡叫紅過一陣，但返到TVB都係俾人寸，導演會話『個網絡小王子』，會專登擺你個位勁後，但為生活乜都要做。演員係要人畀機會，做YouTuber就可以自己話事，我喺TVB拍嘅最後一部劇就係黃子華嘅《My盛Lady》。」

跟詹Sir學講嘢

伍仔相當勤力，連YouTuber「後輩」蘇施黃都誇讚。近年靠「齋talk」搵食，一日出五條片，每條片講足10分鐘，題材都是來自每日新聞，「我以前係自閉，可以三日唔講嘢，2015年同笑波子贏咗個比賽，我哋話想做男主角，大會就畀機會我哋跟詹Sir（詹瑞文）上一堂，好得意，佢淨係教我哋講嘢。」

【目標搵100萬年薪】

對於江湖傳聞指YouTuber年薪高達100萬，伍仔避重就輕帶笑說：「幾年前搵得唔少，當年有公司簽我做全職藝人，仲有Coffee同笑波子，嗰時我受幾份糧，做藝人、開channel，仲幫馬會拍節目。你問我係咪百萬年薪，目標係，係咪以前搵多啲，咁𠵱家多啲。」

伍仔曾以數據分析，蕭若元每月最少賺100萬，原來蕭生亦是伍仔的偶像，他說：「我好欣賞蕭生，講嘢好吸引，燈都係神，一係最叻，一係反差。蕭生係燈得嚟好有智慧，但香港𠵱家都避談政治，口水鬧交冇事，大家做嘢都係希望有糧出，嬉笑怒罵，唔使用粗口乜佢，咪讚佢天才囉。」