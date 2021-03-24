由記憶帶路，回味64款香港經典小食。

「掃街」必食的碗仔翅炸大腸。一見就心花怒放的糖果花生。巧手製作的芝麻卷缽仔糕。新鮮出爐的菠蘿包蛋撻。

《香港經典小食》一書結集64款經典小食，訴說食物來源典故，披露獨門製作方法，按圖索驥尋找隱世小食。一頁一頁，帶你尋回老香港味覺記憶。

即日起，於各大書報攤有售，每本定價$158，並於「你的優惠」網上獨家發售！

即上「你的優惠」購買《香港經典小食》

章節目錄

第一章．街頭小食

雞蛋仔、臭豆腐、炸大腸、煨番薯……共22款

第二章．零嘴小食

花生糖、蝦籽花生、肉乾、椰子糖……共15款

第三章．糕點餅食

缽仔糕、老婆餅、雞仔餅、馬仔……共17款

第四章．麵包蛋糕

蛋撻、菠蘿包、雞批、沙翁蛋球……共10款

兌換地點（購買時請選擇以下其中一間分店以作兌換）

葵涌換領中心

地址: 新界葵涌葵德街 16-26 號金德工業大廈第一座 7 樓 17 室 (葵芳港鐵站 C 出口)

電話: 3124 0341

旺角換領中心

地址: 九龍旺角廣東道 982 號嘉富商業中心 17 樓全層 (旺角港鐵站 E1 出口)

電話: 3996 8196

銅鑼灣換領中心

地址: 香港軒尼詩道 423 -425 號嘉年華商業大廈 1 樓 (銅鑼灣港鐵站 B 出口)

電話: 3996 8197

-----------------------------

《香港經典小食》結集64款經典小食，訴說食物來源典故，披露獨門製作方法。即日起於各大書報攤有售，並於「你的優惠」網上獨家發售，按此立即購買。

-----------------------------

工作辛勞想食餐好？《飲食男女》每日為大家示範三餸一湯！

-----------------------------

《飲食男女》全新酒鬼專用Facebook Group「酒鬼男女」，立即加入！

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android