賭王三房長女何超雲自從2013年與陳山聰分手後，超雲便變得低調，深居簡出，間中在社交網分享生活點滴。上月尾剛度過32歲生日的超雲，前年有傳戀上母親陳婉珍公司一名比她年長20年的失婚高層，但今次她對戀情十分低調，跟當年她與陳山聰高調拍拖，判若兩人。

跟三太陳婉珍相隔兩日生日的超雲，近年經常做乖乖女，陪媽媽出街。日前《蘋果》在灣仔街市一帶見到超雲陪住三太去買餸，兩母女於下午5點左右到達，身穿黑色運動裝的超雲，將染了啡金色的長髮束成馬尾，戴着太陽眼鏡和白色口罩，打扮十分樸素；至於今年67歲的三太打扮緊貼後生女，戴住藍色帽的她，穿着一件白色、寫住「I love U」的衞衣及戴住有貓貓圖案的口罩。而她們的座駕則停在街市附近，方便買完東西後離開。

見到超雲時，她已陪媽媽行完灣仔街市，雖然兩人身嬌肉貴，不過就冇嫌棄街市濕漉漉的環境，不時跟店主打招呼。買完水餃後，她們轉去附近一間燒味店斬料加餸，其間見兩人跟店員有傾有講，似是熟客。買完燒味，超雲打算行去停在店舖門外的座駕上車，怎料三太意猶未盡，仲行去旁邊的生果店繼續買，超雲行埋去望兩望之後，自己先行上車等媽媽。之後三太再行返去燒味店拿東西，交給司機將東西放好在車尾箱後，便上車一同返家。

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