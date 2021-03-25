韓國女星朴信惠夥拍男星曹承佑主演的JTBC新劇《西西弗斯的神話》（Sisyphus:the myth），昨晚播出第11集，朴信惠及曹承佑共同經歷多次危機後發展出感情，兩人更上演唯美吻戲，可惜刺激不起收視，反而再跌至新低的4.435%，香港劇迷可於Netflix上追看。

與金炳哲對峙

承接上集，曹承佑為救朴信惠去找鄭惠仁分飾的金阿格妮絲，但卻遇上金炳哲，他再度威脅曹承佑要他在世界及朴信惠之間作出選擇，曹承佑最終仍然選擇朴信惠。由於金炳哲仍要利用曹承佑，所以最終給了救朴信惠的藥。

重遇哥哥許俊碩

朴信惠被注射了能夠分解未來人的物質，面臨被分解死亡的危險，陷入昏迷狀態的她在各時空漂流，曹承佑不惜冒着生命危險並注射同樣物質，在不同時空與朴信惠相遇。兩人相遇後卻因解藥不足，曹承佑決定犧牲自己讓朴信惠回到現在，因而上演吻別的場面。被困在時空中的曹承佑意外與哥哥許俊碩重遇，曹承佑解開心結並從對方身上獲得解藥，亦成功回到現在，朴信惠激動地擁抱曹承佑。

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