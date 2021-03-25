網民促葉劉燒冒牌貨表忠。（資料圖片/網上圖片）
今年是辛丑條約簽定120周年，當年有八國聯軍，今日有天下圍中，美國、歐盟、英國與加拿大聯手就新疆人權問題制裁中國。瑞典服裝品牌H&M及美國運動用品Nike，自去年底先後發表不採用新疆棉花的聲明，內地隨即作出反制，有大陸藝人割席，拍片呼籲全民抵制西方品牌，更有大陸人燒Nike波鞋表明心迹。時事評論員潘小濤今日在Facebook開帖話「中國愛國人士燒Nike鞋了，難怪有人急急話自己個五十萬名牌手袋係A貨，容乜易被迫公開燒咗佢㗎！」雖然沒有指名道姓，但矛頭似乎指向早前孭住「疑似」Hermès，接種武肺疫苗的新民黨主席葉劉淑儀。
日前葉劉同一班忠誠的立法會議員接種第二劑國產疫苗，她由口罩到上身衫都是紫色，加上放在地上疑似價值50萬的紫色Hermès Birkin袋，就更加搶鏡。不過事後她解釋只是「袋有相似」，所以為免誤會以後都不會用。但引來潘小濤開帖恥笑，更話「其他人啲金撈、皮帶、銀包……，都會話係冒牌貨」，2小時就有接近400留言及130多次分享。不少網民都認為葉劉應該燒袋表忠，而他們的理由都似乎相當充份，話「A貨仲更加要燒，我們強國人那可會做美帝思想的奴隸」、「其實做大陸人都好忙，一早到晚都要仇恨好多唔同國家嘅人同埋物品」、「A貨咪又係崇洋，燒得」、「幾時燒車，好期待」。有人就取笑潘小濤話他「畫公仔畫到爆哂腸」，亦有人問香港的護旗手們為何不跟隨大陸做法。
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