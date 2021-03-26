2017年賣座泰片《出貓特攻隊》大受歡迎，飾演「賓爺」的查朗桑提納托古（Nonkul）憑該片躋身紅人行列，還衝出泰國，夥拍周國賢的港產片《一秒拳王》正於本地大收旺場。

24歲的查朗貴為搶手男星，已由小鮮肉進化成演技派紅人，他近年可謂片約不斷，《一秒拳王》的香港票房正直衝800萬大關，近日他就宣佈接拍翻拍自同名韓劇的《Signal》，擔任解決案件的罪犯側寫師主角，查朗昨日在IG公開新劇宣傳照，面上有受傷的他拿起對講機，暫定5月於當地開播，而32歲的「Pancake」卡曼妮耶美肯（Khemanit Jamikorn）則擔任女主角，她的代表作《Voice》同樣是翻拍自人氣韓劇，昨日她以戲服跟查朗在片場自拍。

泰版《Signal》翻拍自2016年大熱犯罪懸疑韓劇，日本在2018年起用坂口健太郎拍成日版連續劇《解碼追兇》，如今泰國TrueCJ再構下版權拍攝，是繼日本及中國後，該劇的第三個海外版本。至於曾演《無聲火》（Bangkok Dangerous）的查克利（Shahkrit Yamnam）就演與男主角用對講機溝通的80年代刑警。

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