前年逆權運動，無綫新聞被指報道偏頗，同年主播金盈和張文采離巢，去年又有財經台前主播李穎琳劈炮，歷年又有利君雅、方健儀及蔡雪瑩等相繼流失。大前晚，四年前由無綫新聞部記者升做主播的王俊彥，報道晚間新聞時亦哽咽向觀眾告別：「今次係最後一次為大家報道新聞，香港人珍重，goodbye！ 」

慨嘆靈魂被奪去

王俊彥其後在Ig發文，大談讀新聞系的他曾因「無綫新聞」四字令他自豪，可惜現在是︰「又誰想到一天，新聞車要用白布作遮掩，咪牌要拆掉來躲避。」之後他詳述如何艱辛入到無綫新聞台，因為回答一條「嚴肅」問題露出笑容致落選，惟理想與現實很大落差︰「經過漫長過程，意識到『嚴謹』背後是另一故事。無稽的人和事日日碰面、夜夜上演，是折磨。年多後，可幸，由前線轉到主播枱上，又大開眼界。轉變崗位不代表轉了角色，記者身份從沒失蹤，反而抽離一點，更明瞭荒誕背後，原來無可救藥。」又指在這裏「太易令人迷失，令人忘記本質」。

在新聞部的日子，王俊彥形容「靈魂被奪去，只剩機械人般的身軀。」談到2019年最深刻一年，他記憶猶新：「行政長官於6月16日，晚上8點29分的道歉聲明，當刻『飛紙仔』入廠一幕，永記於心。新聞稿到此刻仍在案頭，似是廣島原爆後『消失者身影』，乃死亡的鐵證。」

網民：恭喜你逃脫

王俊彥引述港督彭定康當年以勞斯萊斯比喻香港，慨嘆︰「今天，勞斯萊斯大概換成了恆馳。這裏的倒影，可悲，返魂乏術。」最後以「時光未許倒流」作結。網民留言力撐︰「呢度根本唔適合你，浪費咗你，恭喜你終於逃脫。」

無綫立場偏頗至主播流失，張文采2019年尾離巢時曾被指因報道立場與公司分歧，其後她接受《蘋果》訪問時直認︰「很多事情上有過分歧，沒有想過去到今日的程度。」更指在無綫花了10年青春︰「做得份工就要專業，接受唔到，咪走囉！」至於效力無綫七年的財經台前主播李穎琳，初期曾任新聞主播，坦言近年對公司某些新聞角度不太認同︰「主要戥前線同事唔抵，佢哋好辛苦去拍最真實嘅一面返嚟，但無奈返到公司有啲嘢未必係記者控制到。」金盈亦因新聞報道的立場在網上與黃絲互轟，令其社交網成狙擊目標，更有指她被同事孤立，不勝壓力離職。