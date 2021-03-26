林凱恩（Iris）憑無綫處境劇《愛‧回家之開心速遞》中飾演Bonnie一角入屋，但最近有網民發出「尋人啟事」，稱林凱恩任職設計公司老闆兼裝修判頭的哥哥林祥晉，傳拖欠薪金兼失去聯絡！

林凱恩今日在將軍澳出席活動，表示暫時未能聯絡到哥哥：「我都仲未聯絡到哥哥，唔知發生乜嘢事，佢結婚之後就搬咗出去，係大時大節先見到面，但見面都好少講工作，我都係傳媒朋友講畀我聽先知道。」她續說：「我都有搵佢，不過暫時係未搵到，等我了解吓成件事。」

出身小康之家的林凱恩，覺得家人遇上困難應該一起商量，她說：「身為一家人，真係有困難嘅話，可以拎出嚟講，我哋會畀最大嘅關心同支持。」至於會否覺得藝人身份被牽連在內，感到不開心？她說：「我係擔心多啲，始終做藝人入行有多嘢要面對，要更加警惕自己，但屋企人係好難控制嘅範圍，所以只可以做好工作，保護好家人，其他嘢係控制唔到。」

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