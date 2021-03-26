太極樂隊成員唐奕聰（Gary）月初被發現於家中昏迷不醒，最終不幸離世，終年57歲。Gary太太謝玉霞今日下午2時半，於灣仔循道衛理聯合教會國際禮拜堂，為亡夫舉行安息禮拜。除了太極樂隊成員和Gary的親人外，曾合作的藝人和歌手，今日亦陸續抵達禮拜堂送別好友。藝人麥家瑜（Keeva）一直視Gary為音樂路上的伯樂，今日她出席Gary的安息禮拜儀式，在接受訪問時，坦言連日勾起不少回憶，Keeva說到傷心處語帶哽咽：「多謝Gary哥哥帶我返嚟香港，教識我乜嘢叫音樂，知道佢唔再喺身邊，但我會繼續努力做好音樂。」問到之前是否和Gary一起做歌，Keeva坦言遺憾作品仍未完成，但慶幸一班太極哥哥答應在大家心情平復後，會幫手一齊完成未完成的樂章。
今日前來送別好友Gary的鄭中基（Ronald），早前因環球唱片在facebook專頁出post，附上選購太極專輯的連結，結果Ronald在盛怒下，怒轟環球冇人性，事後環球刪除帖文及道歉以平息眾怒。Ronald今日接受訪問時，透露自己和Gary識於微時，更指自己過往每個演唱會，Gary都有份幫手。原本即將舉行的露天騷，亦有預Gary埋班。Ronald說：「我同Gary識咗好耐，自己好耐冇出歌冇做碟，之前的起心肝寫咗首《廢中》，Gary都有幫手搞，嗰時喺佢studio一齊寫歌一齊做歌，佢負責編歌同錄歌，我唱歌都喺嗰度錄埋。我自己好懶，每次Gary都做凸，原本今次演唱會同Joey開會，商量要用乜嘢樂器，應承每位樂手有一part solo部份，但決定呢個環節之後就收到呢個惡耗，我會留個位置畀佢，亦會有一個環節向佢致敬。」
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