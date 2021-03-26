新增金秀賢內容

韓國人氣劇《愛的迫降》令玄彬和孫藝珍事業再創高峯，兩人更因拍劇而擦出愛火，並於元旦日公開戀情。現年38歲的玄彬今年出道18年，他曾拍攝多部經典韓劇，當中令他為人認識就首選是《我叫金三順》（又譯《我係金三珣》），而早前在一年一度「Yahoo搜尋人氣大獎 2020」上，玄彬撼贏金秀賢、李敏鎬等男神獲得「Yahoo 搜尋人氣大獎 2020」人氣韓國藝人獎項，足證玄彬成為港人心目中的韓國男神。

舊愛喬妹定情作

而港迷平日煲完《愛的迫降》後，想睇玄彬的舊劇就可能要靠網上睇大陸版，不過近日「黃Viu煲劇平台」購入多部玄彬的舊劇，當中包括令劇迷回味無窮、他和金宣兒出演的《我叫金三順》，還有玄彬和舊愛宋慧喬的定情之作《他們的世界》，以及玄彬首次挑戰一人分飾兩角的《海德、哲基爾與我》，令港迷可趁下月復活節假期瘋狂煲玄彬舊劇。

展示女神魅力

另外，玄彬的女友孫藝珍今日在IG上載為時裝品牌宣傳的片段，當中孫藝珍留言：「好帥」，在片段中孫藝珍示範多套名牌服飾，展示不同風格，大展其女神魅力。

事務所拒透露

此外，同屬男神的金秀賢早前確定接拍新劇《那天晚上》，今日就有報道指金秀賢於劇中的劇酬每集超過5億韓圜（約343萬港元），屬韓國電視界的頂級酬勞，如果16集的話，男神就穩袋約5,488萬港元的酬勞。而報道出街後，金秀賢所屬的事務所就表示：「演員的片酬有簽保密協議書，所以不便透露。」某電視台相關人士表示：「5億韓圜的劇酬似乎是為了報道。」另外一位相關人士表示：「如果預測到在電視播放之外通過全球串流平台進行版權銷售、PPL等廣告的收益，並不是不可能實現的金額，因為紀錄總是要打破的。」

事實上，金秀賢去年退伍後出演的回歸作品《雖然是精神病但沒關係》，每集的劇酬就超過2億韓圜（約137萬港元）。

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