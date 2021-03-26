新疆棉事件引發連鎖反應，繼多個國際品牌被狙擊，半百中港台藝人爭相表忠，跟相關品牌中止合作，當中包括跟Adidas合作超過10年，甚至推出過聯名產品的陳奕迅（Eason）。消息傳出後，Eason的各個社交平台被網民留言，包括「Eason咁好笑嘅，為棉花發聲，但人權問題就唔出聲」、「靈魂若變賣了，上鏈也沒心跳」及「你係唔係會要喺新疆開演唱會？」等。

另一運動品牌Nike也同樣被狙擊，一向熱捧Nike的Eason老婆徐濠縈（阿徐）同樣被網民留言問道「仲着Nike？？你老公同你割咗席未？」、「仲着乜Nike呀，着國貨啦」及「燒咗件衫未？」等，阿徐依舊故我懶理網民留言，她昨日差不多在老公Eason發聲明中止同Adidas合作的同時，在IG即時上載一張木棉花樹的相片，暗撐老公決定。

老公割席事件絲毫無損阿徐的心情，夜晚相約好友KB李健宏及滑板好手陸俊彥各自開同款四驅車夜遊車聚，阿徐分享出車相外，更影了一張車內錶板相，當中寫上「REAR」的指示燈是舉中指圖案，似有弦外之音。另外，甚少更新IG的王祖賢，昨晚也帖出寫上「我支持新疆棉花」的相片，加入表忠行列。

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