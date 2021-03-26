疫情肆虐下娛樂圈幾乎停頓，幸好近來疫情稍有緩和，歌手組合們也活躍起來漸漸復辦演唱會，繼林二汶明天將於紅館開騷，人氣男子組合MIRROR於5月在九展舉行的演唱會，門票昨日開售不足1小時火速售罄，更有不法之徒乘機將兩張原定總共只要2,840元的VIP套票炒高至8,000元。

本月初宣佈開騷的鄭中基（Ronald），已定於下月24日及25日在中環海濱活動空間舉行全港首個自駕戶外演唱會「Drive in Ultra Wee are Ronald Cheng 鄭中基自駕演唱會2021」，坐位票價分為1,080元及880元，而車輛套票售價為6,000元，門票今天正式開賣，車輛套票2小時已火速售罄，同時宣佈加開23日的場次。

Ronald得知這個消息後表示：「今次係香港第一次做drive in show，係好新鮮嘅事，本身都有擔心觀眾嘅反應，而家加到場都好開心，要多謝大家支持。」雖然名為drive in show，但並非一定有車才可以入場，Ronald直言：「初頭聽到好多feedback話，如果冇車係咪冇得睇？其實唔係！個show坐嘅觀眾位係多過車位嘅觀眾，導演本身做開戶外show，佢已經有經驗去計算車位同觀眾席觀眾，會睇到個台同三大幅LED MON嘅距離同角度，照顧每一位入場嘅朋友！」

不經不覺，距離演唱會舉行時間不足一個月，Ronald透露已密鑼緊鼓進行籌備中，他說：「初步rundown都定實咗，不過每日練歌時，都總係會諗可以點樣細執有更好效果，早幾日約咗Joey Tang執歌同邀請嘉賓！今次個台好大，除咗練歌，都要跟教練去跑步練氣，操弗一下。」

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