鍾培生準備與林作「林鍾一戰」，他亦抽時間跟培生培心會成員見面，今晚他在圓方包場與會員睇《一秒拳王》，事前更興高采烈跟成員合照，還教男仔擺甫士影相。

雖然之前與林作記者會後，曾有成員對他表現感失望，有人直言要退會，但鍾培生否認：「會員冇少，反而增加，有15%增長，個個都錫我。」

近日港男梁裕恆疑似抽水，聲言出101百萬挑戰鍾培生，又批評他侮辱窮人，之前並沒有為香港人發聲。鍾培生不認識對方，但都有意接下戰書：「有個儍仔話畀101萬我，橫掂我都要練習，所以覆佢，64公斤，我而家61公斤，讓佢3公斤，4月任何時間，3個回合2分鐘，畀埋銀行戶口號碼佢，入咗數先講啦！後來啲人同我講佢係名人，我就知佢又係嚟抽水，咁我覆佢出個story搏一搏，打兩隻字有人幫我找林作條數，但原來都唔係嘅。唔緊要啦，希望呢件事帶畀佢人氣。之後佢再覆我都係好多負面嘅嘢。我welcome （迎戰），但佢唔係。」他表示這段時間有善意或惡意抽水，明白香港有很多負能量，自己不會刻意留意負面留言。

杜汶澤批評鍾培生與林作是「小丑一戰」，鍾培生強調：「我係慈善企業家去打小丑，佢誤解咗。我唔會嬲反而係體諒，始終香港好多負能量。」自言留意網上不同評台的他，亦有欣賞杜汶澤的喱騷。

現時鍾培生亦準備拳賽場地及合作商戶，有指票價最貴3萬，他表示暫未知道，只參考過之前一些成功拳賽，自己定的票價不超過3萬：「未知票價，未知場地，都仲睇緊，票價一定唔會太貴，心水普通飛千幾二千元左右，vip飛就要再傾，扣除成本捐作慈善用途。」現時日日練拳，他自言fit咗，林作打到有小水泡，自己不理會有信心贏：「呢個我完全冇諗，冇諗過輸嗰吓。正如你行路唔會諗仆親。」

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