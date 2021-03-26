品牌H&M去年因懷疑大陸工廠「強迫勞動」新疆少數族裔生產棉花，宣佈停止從新疆採購原料及終止與大陸工廠合作，近日遭中共翻舊賬，搞到一眾藝人如陳偉霆、楊穎（Angelababy）、彭于晏等爭相與「被點名」的代言品牌割席，表明愛國心。

曾發表過拒用言論的NIKE，亦是今次「獵巫行動」事件被「清算」品牌之一，其大陸NIKE代言人王一博，亦即時衝出來宣佈終止與NIKE品牌一切合作。咁都不特止，一眾小粉紅亦同時狙擊陳冠希（Edison）品牌CLOT，皆因該品牌過往經常與NIKE合作推出波鞋之餘，近月兩個品牌亦有推出全新波鞋AIR MAX ONE K.O.D.，一眾小粉紅即走到Edison個人IG問他如何評價NIKE之餘，更留言「你會終止和NIKE合作嗎？」、「是不是中國人？還不趕緊抵制NIKE？」但亦有人留言表示陳冠希只是一個商人：「賺中國人錢的時候站中國的隊。」

除此之外，CLOT的官方微博中，介紹該對新波鞋的post中亦被小粉紅留言狙擊：「快點發聲明吧，終止與Nike的合作。」不過事後CLOT就將該post删走。

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