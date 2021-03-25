MIRROR推出1,280元套票，除包括780元的門票外，套票還可以欣賞綵排，並有紀念品，以九展的票價來說，可謂貴絕港星。現時雖然有不少場館已開放開騷，不過要遵守一系列防疫措施，其中一項正是場地入座率只可以是一半，如紅館半數觀眾只可坐約7000人，九展Star Hall則只可容納約1,500人，而旺角麥花臣場館一半觀眾人數更只得約700位。為了止蝕，主辦單位紛紛搞噱頭推出高價門票，除了MIRROR外，鄭中基下月底在中環海濱騷開騷就推出6,000元四人一車套票，下月於麥花臣場館開騷的Serrini（梁嘉茵）則推出每場限定兩張的28,000元「總理套票」，可上台頒支票及唱歌。雖然門票越賣越貴，但不少歌迷因「餓騷」太久，貴飛依然搶購一空。

韓團噱頭最多

過往也有不少歌手開騷推出貴價的噱頭門票，特別是韓星更多花臣，韓國天團BIGBANG於2015年來港開騷，就在最貴的1,880元門票中抽出350位歌迷睇綵排，成員G-Dragon於2017年在港開個人騷，2,588元的VIP門票同樣有機會看綵排。韓國女團MOMOLAND前年來港開騷，VIP門票更可獲得簽名CD及海報，還有機會與偶像擊掌或影即影即有照片等。港星方面，鄧紫棋2015年舉行紅館騷，也推出1,880元的VIP門票，可以入後台跟她見面。