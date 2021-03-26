太極樂隊鍵琴手唐奕聰（Gary Tong）本月2日在家中疑因心臟病發猝逝，終年57歲。Gary太太謝玉霞今日於灣仔循道衛理聯合教會國際禮拜堂，為亡夫舉行安息禮拜。禮堂上佈置簡潔，中間放着穿着黑色西裝的Gary遺照，遺照下是Gary遺孀謝玉霞的花圈，兩旁是親友致送的白色花牌。Gary靈柩安放在白色的西式棺木內。安息禮拜儀式於下午2時半開始，禮堂下有約50名歌迷等候入內送別Gary，歌迷需要事前登記，並由工作人員核實身份。儀式開始時，先由牧師致詞，繼而是太極樂隊成員在台上獻唱《Amazing Grace》。接着台上屏幕播出Gary生前片段及他創作的歌曲《一生不再說別離》，歌曲播放完畢後，在短片中的Gary說：「我自己忠心感謝天父、主同好感謝各位。」

李忠希感激Gary帶入行

Gary表弟李忠希在禮拜堂外負責接待親友，而太極成員包括盛旦華、鄧建明（Joey）、雷有輝（Patrick）、朱翰博（Ricky）及前太極經理人（Gary姐夫）鄧祖德擔任扶靈儀式。許志安、蔡一傑、鄭中基、謝天華、張敬軒、麥家瑜、盧巧音與老公、鍾舒淇夫婦及不少幕後音樂人、排舞師與化妝師都有到來送別Gary。

Gary表弟李忠希在安息禮拜堂外接受訪問，他表示靈堂內表嫂（Gary遺孀謝玉霞）與Patrick喊得最犀利，而Gary的壽衣則由表嫂負責決定。安息禮拜儀式上，李忠希的哥哥Jason負責致辭。Jason在台上說：「Gary係4兄弟姊妹中排行最細。記憶中Gary好鍾意畫畫，屋企有好多畫布，畫咗好多科幻同實驗性嘅畫作。Gary音樂天份係受媽媽薰陶，因為家中經常播着各式各樣嘅英文歌。」Jason接受訪問時說：「今日勾起咗好多回憶，以前Gary Tong同我講咗好多嘢，教我好多嘢，可能以前細個就未必明白佢講乜，而家大個就知道，喺娛樂圈打滾20年先明白。總之要把握機會，做多啲嘢，識多啲嘢，要有幾手準備，唔好單一方向發展。經歷今次就明白要珍惜眼前人，最遺憾係近幾年同佢見面但冇影合照，最近合照都係以前做嘢時影嘅菲林相片，啲相開始褪色。」李忠希表示非常感激Gary帶他入行，他說：「但我冇親口同佢講過，希望佢在天之靈會知道我係感激佢。」

承諾演唱會預留位置

而負責扶靈的太極成員，在禮拜堂外接受訪問時，眾人神情肅穆，Joey Tang眼眶泛紅，他說：「今日見Gary最後一面，佢OK靚仔，今朝心情動盪啲，覺得呢個日子越嚟越近，而家心情就平復咗。」Patrick表示：「同Gary太太講咗喊埋今日，大家就要收拾心情，相信Gary都想我哋繼續向前行，多謝佢對我哋嘅愛，我哋會一直思念佢，積極面對人生，正如Gary所講，人生短暫，唔知幾時會有事發生，我哋要把握每一日，享受每一日，珍惜身邊人，相信Gary沿途會守護我哋。」

Ricky指Gary遺容安詳，希望對方能開心去到另一領域，舒舒服服地生活。至於盛旦華在接受訪問時，表現頗激動，聽着隊友憶述Gary生前點滴時，一直搖頭嘆氣，他說：「好掛住佢，好想佢醒返，我哋會延續Gary創作音樂嘅哲學，沿用佢對音樂嘅包容性。」問到Gary有否未完心願，Albert指Gary份人好簡單，喜歡美食熱愛作歌，他知道對方早前在錄音室籌備一個特輯，會繼續做下去。另外亦會替Gary幫麥家瑜繼續作歌，至於太極演唱會，他們透露會繼續籌備，問到會否加入新成員，Ricky說：「可能佢好小器喎，我哋一定會留返個位畀佢。」

遺孀透露Gary前年領洗後康復

Gary遺孀謝玉霞（Lotty）到台上分享跟亡夫生前相處故事，盡量抑壓傷痛心情的她表示Gary因突發心臟病發而離世，她指Gary除了音樂與畫畫了得，入廚也有一手。他40多年的音樂路上，擔任過唱片監製、音樂總監、作曲、編曲、填詞及太極樂隊的鍵琴手，Lotty順道感激一眾太極隊友。

Lotty大讚Gary性格「和平、忍耐、良善同信實，但節制就差少少，因為佢好鍾意食，佢做嘢會好投入，就係咁做壞咗身子。佢自細有心漏病，自細身體好虛弱。」她再指Gary只是簡單學了2、3年琴，但卻沒有練琴。

談到Gary作為丈夫角色，Lotty忍不住抽泣說：「佢好錫我，好就我，好孝順老人家，係好丈夫，我返學時候，佢會負責照顧我媽媽，推住輪椅帶佢去飲茶。記得有次我媽媽床頭櫃壞咗，好𤷪𤺧，佢就即刻走落街買材料，然後成身汗走番上樓，仲整番好個床頭櫃，我媽媽好開心咁攬住佢，我媽媽好錫佢，我奶奶都係一樣。」

Lotty再指Gary一生遇到好多家人朋友，還有一班好好的太極隊友，而信仰也令他人生變得豐盛。Lotty指Gary前年1月8日因心臟衰竭，醫生也指情況不樂觀，當刻Gary信奉了主，並在兩星期後康復出院。在Gary人生最尾一刻，為一間荷蘭教會親自彈奏及灌錄詩歌《為何對我這麼好》，現場接着播出Gary最後彈奏的作品。追思儀式最後，一眾親友排隊瞻仰Gary遺容作最後道別，過百歌迷輪候瞻仰遺容，數量陸續增多，Gary靈柩隨即奉送哥連臣角火葬場作火化。

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