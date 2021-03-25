男子組合MIRROR將於5月在九展舉行三場演唱會，門票昨早公開發售，「鏡粉」蓄勢待發出擊搶購，不過昨日不少鏡粉根本無法登入網站購買。最終三場門票火速售罄，有不法之徒即乘機將兩張原定總共只要2,840元的VIP套票炒高至8,000元，還有很多門票於網上被高價發售。MIRROR除呼籲歌迷勿買黃牛票外，更積極爭取加場，希望有騷一齊睇。

雖然本港仍受武肺陰霾籠罩，但不少歌手、樂隊及組合即將陸續舉行演唱會，打頭陣的是林二汶將於明天及後天在紅館開騷，門票早被掃光，樂隊RubberBand（RB）也於下月3至6日上紅館開騷，組合MIRROR則在5月6至8日於九展Star Hall舉行演唱會，MIRROR門票昨日公開發售，而RB則售賣下月6日的加場門票，兩個組合的門票同樣被秒殺。

柳應廷：目標上紅館

MIRROR為慶祝成軍兩年舉行「One & All Live演唱會」，三場門票分為1,280元VIP套票，及780元和580元三種，門票於昨早10時開賣，但大批鏡粉不久已留言狂轟購票系統不停顯示繁忙，即使成功進入，但到付款時亦告失敗，結果一小時內門票已全部售罄，令他們非常失望。音樂平台MOOV昨早亦同步推出MIRROR演唱會套票，含價值1,280元的VIP套票外，再加獨家手提袋及紀念卡，售價1,420元一張，同樣火速售罄。鏡粉們搶購失敗即到MIRROR的fb投訴：「入去點揀都話冇飛！」、「好過份囉！成個鐘都入唔到去，入到去已經賣晒！」

有「黃牛黨」昨日隨即乘勢在網上出售5月7日兩張MOOV的演唱會VIP套票，原價為1,420元一張，卻以高達8,000元兩張一起出售，即索價4,000元一張，認真離譜，難怪網民力斥：「我買你老X啊，黃牛狗！」另有鏡粉到拍賣網跪求門票，有人更願意出雙倍價錢，不過也有歌迷留言力勸：「跪求各位鏡粉唔好買黃牛，知道大家好想睇，我都好想睇，但請尊重返個演唱會。」MIRROR多位成員，包括盧瀚霆（Anson Lo）、楊樂文（Lokman）及呂爵安（Edan）等昨午也分別在Ig限時動態叫歌迷勿買黃牛飛。

MIRROR昨午在官方社交網宣佈門票售罄：「知道仲有好多希望支持MIRROR嘅朋友未買到飛，我哋正積極考慮加場，請密切留意專頁公佈最新消息！」柳應廷（Jer）昨日接受《蘋果》訪問，他直言希望加場，但有待公司決定。對於門票被炒至8,000元，Jer說：「千祈唔好幫襯黃牛。」有人指MIRROR應在紅館開騷，Jer表示他們目標一定是紅館，但現時「不了」：「𠵱家限咗50%，冇咗萬幾人喎。」

RB歌迷：有騷齊齊睇

《蘋果》昨日向MIRROR經理人「花姐」黃慧君查詢會否加場，花姐表示：「努力中。」至於為何不去紅館，她說：「個場係上年已經book咗，但因疫情延至5月。」另有鏡粉在討論區以「ViuTV慧君BB花妹 請入一入嚟」為標題開post，貼出花姐相片加心心圖案並寫上「I love you 你會聽見嗎？」但並非示愛，而是呼喚她助MIRROR加場。

另外，RB在下月於紅館舉行的「Ciao 2021演唱會」，原定只開4及5日兩場，因反應熱烈先後宣佈加開3日及6日兩場，最後一場門票同樣在昨早10時公開售票。因入座率只得一半故同樣「一票難求」，昨日在RB的fb內亦有歌迷反映在網上購票失敗，部份RB歌迷有見及此早已自發在討論區出帖文呼籲大家不要買黃牛票，甚至以原價出售少量門票，務求大家「有騷齊齊睇」。