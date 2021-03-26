90年代當紅日本女子組合SPEED的37歲成員今井繪理子，轉戰政壇後卻是非不絕，她在2017年夏天被爆搭上有婦之夫橋本健，醜聞曝光後令橋本健身敗名裂，曾任神戶議員的橋本之後更惹上官非，惟有做回老本行擔任牙醫，可惜其牙科診所也執笠收場。

41歲的橋本健跟前妻已在2017年底辦妥離婚，兩個小孩的撫養權交予女方。據今日出版的雜誌《Friday》報道，今井繪理子將與橋本健再婚，兩人已經同居，橋本正全職協助女友，更為她兩母子充當司機，日前橋本健就駕駛其BMW接送今井的16歲失聰囝囝今井禮夢，於假期亦會三人行，與今井繪理子一同載入行做摔角手的禮夢到拳館練習。

對於不倫戀發展四年隨時修成正果，今井繪理子大方回應指兩人感情穩定，指擔任牙醫的橋本健若沒有工作在身，一有時間就會代她接送禮夢，十分感謝對方的幫忙，但就否認橋本健任其私人秘書，亦稱他不會再展開政治生涯。

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